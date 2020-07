Ko gleda vašo punčko, v roko vzame ...

Pivski trebuh mu visi prek spodnjic, v levi roki pijača, v desni mobilnik. Drugega nima. Sedi na kavču. Pivo odloži iz rok, pogleda na zaslon mobilnega telefona, z drugo roko pa namesto po pijači seže proti mednožju. Na zaslonu njegovega mobilnega telefona je fotografija vaše štiriletnice, ki, naga kakopak, čofota v bazenčku na vašem vrtu. Fotografijo je dobil na spletnem portalu za pedofile na temno temnem internetu. Spletni portal jo je dobil na facebooku. Tja jo je na svoj profil naložila vaša mama in pod fotografijo napisala, da gre za »najbolj fletno vnukinjo na celem svetu«. In še ključnik »cute« je napisala, da bodo vedeli tudi zunaj našega jezikovnega območja. Vaša mama je priljubljena na družbenih omrežjih, fotografija ljubke štiriletnice je dobila več sto všečkov. Vse prijateljice vaše mame so jo delile naprej svojim prijateljicam, te pa spet svojim… Pa še #cute je naredil svoje, kajne? Mama ni mislila nič slabega…