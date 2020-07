Pretočnost križišča past za kolesarje in pešce

Predčasna zelena luč za zavijanje desno povečuje pretočnost križišča, a to praviloma v škodo prometne varnosti pešcev in kolesarjev. Zato je z vidika varnosti boljša rešitev, po kateri se zelena luč za pešce in kolesarje prižge pred zeleno lučjo za motorna vozila, saj ti prej zapeljejo na cestišče in so avtomobilistom tako bolje vidni.