Iz elitne druščine so izpadli Bournemouth, Watford in Norwich City. Nova člana premier league sta Leeds in West Bromwich Albion, tretja ekipa bo znana po "četveroboju" Brentforda, Fulhama, Cardiffa in Swanseaja.

V najbolj zanimivi tekmi zadnjega kroga so rdeči vragi slavili v Leicestru z 2:0. Gosti so povedli po uspešno izvedeni enajstmetrovki Bruna Fernandesa v 71. minuti, v končnici dvoboja pa je zmago potrdil Jesse Lingard.

Prvak Liverpool je slavil v Newcastlu s 3:1. Za goste so gole dosegli Virgil van Dijk, Divock Origi in Sadio Mane, za gostitelje pa Dwight Gayle.

Manchester City je zanesljivo ukanil Norvich s 5:0. Dva gola je dosegel Belgijec Kevin De Bruyne, po enega pa Gabriel Jesus, Raheem Sterling in Riyad Mahrez.