Na tradicionalni dirki za veliko nagrado Kranja in memoriala Filipa Majcna je letos nastopilo 35 ekip iz evropskih držav, ki so na zelenem seznamu varnih držav. Med njimi so bile tudi tri ekipe podmladka profesionalnih ekip svetovne turneje, Jumbo Visma, Israel Cycling Academy in NTT.

Zanimanje ekip za letošnjo VN Kranja je bilo precejšnje, vseh moštev niso mogli sprejeti na dirko, zmanjšati pa so morali tudi število kolesarjev na posamezno ekipo.

Dvodnevni kranjski kolesarski dogodek se je začel že v soboto s cestno dirko za dečke in kriterijem. Na mednarodnem nočnem kriteriju je imela največ uspeha ekipa Adria Mobil, med člani je slavil Gašper Katrašnik, ki je tako ponovil lanski uspeh, za njim sta končala Italijan Vincenzo Albanese (Bardiani CSF) in Žiga Jerman (Continentale Groupama FDJ).