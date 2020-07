»Da bi preprečili širjenje, smo morali sprejeti ta ukrep,« je pojasnil predstavnik lokalnih oblasti Werner Bumeder. Dodal je, da je izbruh zaenkrat omejen na farmo in se ni razširil med okoliškim prebivalstvom. Bumeder je dejal, da je izbruh pokazal, da na farmi niso spoštovali higienskih ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa.

Okuženi so sezonski delavci iz Madžarske, Romunije, Bolgarije in Ukrajine, ki so obirali kumare na farmi na Bavarskem. Pristojni so napovedali, da bodo začeli testirati tudi delavce na drugih farmah na območju.

Testirali se bodo lahko tudi prebivalci kraja Manning, ki leži v bližini. Testiranje bo zanje brezplačno. V Nemčiji so v zadnjem tednu zaznali povečanje števila okužb z novim koronavirusom. Tako so v četrtek in petek zabeležili po 800 primerov, v soboto jih je bilo 305, a so opravili manj testiranj.

Po ocenah instituta Robert Koch je trenutno v Nemčiji okoli 6000 aktivnih okužb, sicer se je od začetka pandemije okužilo več kot 205.000 ljudi, 9118 jih je umrlo. Število, s katerim merijo, koliko oseb okuži posameznik, se je v soboto dvignilo na 1,24, potem ko je v petek znašalo 1,08. To pomeni, da ena okužena oseba okuži več kot eno osebo.