V Evropi kritični do poljske napovedi odstopa od istanbulske konvencije

Potem ko je Poljska napovedala, da bo odstopila od istanbulske konvencije, so v Svetu Evrope izrazili razočaranje in poudarili, da bo to velik korak nazaj pri zaščiti žensk pred nasiljem. Kritični so tudi v Evropskem parlamentu.