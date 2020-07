Nesreča se je zgodila danes zjutraj v predelu Berlina Charlottenburg. Voznik je v bližini železniške postaje Zoologischer Garten zavijal v levo, a zaradi velike hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in s ceste zapeljal v skupino ljudi.

Ena oseba je ostala ukleščena pod vozilo in so jo morali reševati, je povedal predstavnik policije. Zaradi obsežne reševalne akcije, v kateri je sodelovalo 60 gasilcev in dva helikopterja, je prišlo na območju do obsežnih prometnih zastojev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.