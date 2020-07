»Rezultati nas opominjajo, da so razmere v Domu starejših Hrastnik še vedno zelo resne,« so te številke komentirali na občini.

V soboto so v Hrastniku ponovno vzeli večje število brisov, in sicer so v testiranje vključili vse oskrbovance in zaposlene v domu starejših, ki so ga po izbruhu okužb z novim koronavirusom v občini pred dvema tednoma zaprli za obiskovalce. Od teh je bilo pozitivnih 14: 12 med oskrbovanci doma in eden med zaposlenimi, en občan pa se je okužil izven doma starejših.

V Hrastniku je tako 73 vseh aktivnih okužb, od tega 41 med oskrbovanci doma, 11 med zaposlenimi ter 21 med ostalimi občani.

V preteklih dneh je v hrastniškem domu potekalo premeščanje con in oskrbovancev ter vključevanje dodatnih delavcev v delovni proces. Pri tem so jim na pomoč priskočili tudi pripadniki občinske civilne zaščite ter tamkajšnje območne enote Rdečega križa.

Z novim tednom bo premeščanje in vzpostavljanje con končano, še vedno pa v domu močno primanjkuje delavcev, so še sporočili z občine Hrastnik, kjer za zdaj dodatnih ukrepov ne načrtujejo, prav tako ne v domu starejših.