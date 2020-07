Kot so pojasnili, vsi njihovi uradi in podatkovni centri po svetu že zdaj uvajajo obnovljive vire energije. Do leta 2030 naj bi izpuste prenehali proizvajati tudi v okviru svoje proizvodnje in dobave sestavnih delov.

Glede na načrte naj bi 75 odstotkov izpustov zmanjšali s konvencionalnimi metodami, med njimi prehodom na uporabo čiste energije. Poleg tega namerava Apple razviti posebne zelene tehnologije, s katerimi naj bi se znebil izpustov, ki jih ustvari v svojih tovarnah.

Izvršni direktor ameriškega tehnološkega giganta Tim Cook je zapisal, da gre zdaj za "sodelovanje pri ustvarjanju trajnostne prihodnosti, ki je ključnega pomena za planet, na katerem živimo".

Apple je znan kot proizvajalec iphnov, ipadov, imacov, ipodov in druge visokotehnološke opreme. Podjetje s sedežem v Cupertinu v Kaliforniji je eno največjih na svetu, njegova tržna kapitalizacija presega 1,6 milijarde dolarjev.