Recenzija filma: Evrovizija: Zgodba o Fire Sagi – Dežela modrijanov

Po Avstralcih so si Evrovizijo zaželeli tudi Američani. In ker je Netflix mesto, kjer dobiš vse, jim je ustregel. Lani so čezatlantski odjemalci najprej dobili posnetek tekmovanja, letos pa je na voljo še celovečerna komedija, v kateri bolj kot scenarij zvenijo zvezdniška imena.