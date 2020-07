Kljub prepovedi demonstracij so se prebivalci Habarovska v bližini meje s Kitajsko že tretjo soboto zapored podali na ulice, da bi izrazili nezadovoljstvo z aretacijo priljubljenega nekdanjega guvernerja Habarovska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Številni so nosili transparente s portreti Furgala, na katerih je pisalo "Guverner naroda" in "Vrnite nam Furgala!" ter vzklikali "Furgal je naša izbira!". Zbrali so se pred poslopjem regionalnih oblasti na Leninovem trgu in vzklikali "Svoboda" ter "Putin odstopi".

50-letni Furgal je leta 2018 na nezadovoljstvo političnih centrov v Moskvi zmagal na volitvah proti kandidatu Kremlja iz Putinove stranke Enotna Rusija.

Furgalu, ki je od 10. julija v preiskovalnem zaporu v Moskvi, očitajo, da je naročil več umorov podjetnikov. Putin je Furgala uradno odstavil v ponedeljek. Na njegov položaj je imenoval 39-letnega Mihaila Degtjareva, ki prihaja iz iste liberalno demokratske stranke kot Furgal. Prebivalci Habarovska mu očitajo pomanjkanje izkušenj, pa tudi, da ni povezan z regijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem ko so oblasti število udeležencev demonstracij ocenile na 6500, ruska opozicija navaja, da se jih je udeležilo do 100.000 ljudi. Kritik Kremlja Aleksej Navalni je dejal, da Putin in državna televizija prikazujeta "idealen svet", medtem ko proteste ignorirata. Njegov štab je tudi objavil videoposnetke demonstracij, poroča dpa.

Tokratne demonstracije so bile po poročanju AFP ene največjih protivladnih demonstracij v Rusiji v zadnjih letih, za katere Kremelj trdi, da jih spodbujajo opozicijski aktivisti zunaj Habarovska.