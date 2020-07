Vreme: Oblačno

Danes bo zjutraj in dopoldne še večinoma oblačno, na zahodu se bo pričelo delno jasniti, predvsem v vzhodni polovici Slovenije pa bo še deževalo. Popoldne se bo od zahoda postopno delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.