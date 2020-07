Skupaj so v Sloveniji doslej potrdili 2066 okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrlo 116 oseb.

Oskrbovanci hrastniškega doma starejših se danes iz šempetrske bolnišnice vračajo v Hrastnik

V hrastniški dom starejših, kjer so v petek zvečer vzpostavili nove cone za ločevanje oskrbovancev, okuženih z novim koronavirusom, se danes iz šempetrske bolnišnice vrača devet oskrbovancev. Namestili jih bodo v rdečo cono, namenjeno tistim s potrjeno okužbo. Pričakujejo jih zgodaj popoldne, je povedal direktor doma Drago Kopušar.

V šempetrsko bolnišnico so jih premestili ta teden, ker zmogljivosti rdeče cone v hrastniškem domu takrat še niso zadostovale številu okuženih. Šempetrska bolnišnica pa ima kot edina od štirih bolnišnic, ki jih je določilo ministrstvo za zdravje, že vzpostavljen negovalni oddelek. Eden oskrbovanec iz hrastniškega doma s težjimi simptomi okužbe je medtem na zdravljenju v mariborskem kliničnem centru.

V hrastniškem domu, kjer je okuženih 29 oskrbovancev in 11 zaposlenih, so danes sicer ponovno odvzeli brise vsem oskrbovancem in zaposlenim. Rezultati bodo znani v nedeljo, je napovedal Kopušar.

Hrastniški dom sta v četrtek popoldne obiskala tudi ministra za zdravje in za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Tomaž Gantar in Janez Cigler Kralj. Kopušar jima je predstavil vse aktivnosti, ki jih je dom izvedel, da bi ublažili posledice okužbe. Gantar pa je ocenil, da je bilo v zadnjih desetih dneh v domu opravljenega veliko dela.

Po sestanku je bil zadovoljen tudi Kopušar, ker stvari po njegovi oceni tečejo v pravo smer, pa tudi kadrovsko se razmere izboljšujejo. Iz kar nekaj domov so namreč dobili informacije, da so njihovi delavci pripravljeni priti pomagat v Hrastnik.

Pri dodatnem kadru gre za zaposlene iz domov za starejše iz Ljutomera, Loke, Topolšice, Tisja, Metlike, Ptuja, zaposlene iz novomeške in trboveljske bolnišnice ter iz hrastniškega zdravstvenega doma, so po srečanju sporočili s hrastniške občine.