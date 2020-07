V Tuzli je minulo noč v 40 minutah padlo 70 litrov dežja na kvadratni meter, kar je povzročilo poplave in veliko gmotno škodo na območju celotnega mesta. V nekaj minutah so bile poplavljene ceste v mestu, veter je rušil drevesa, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Dodaja, da so na terenu vse razpoložljive intervencijske enote. Gasilci črpajo vodo iz poplavljenih stavb, nekateri deli mesta so brez elektrike in vode.

Obilne padavine so povzročile prometni kolaps tudi v središču Zagreba, kjer je poplavilo številne ceste. Pešcem je voda segala do kolen, številni avtomobili so se pod podvozi znašli pod vodo, obstal je tramvajski promet. Poplavljene so tudi številne kleti, zaradi česar imajo tudi v Zagreb gasilci polne roke dela. Prek medijev so meščane pozvali k potrpežljivosti.

"Ne moremo nemudoma izčrpati prav vsakega litra," so opozorili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.