Potem ko je Kolesarska zveza Slovenije kljub pandemiji novega koronavirusa uspešno izvedla državni prvenstvi v cestni dirki in v vožnji na čas, bo KK Kranj konec tedna izpeljal najstarejšo slovensko mednarodno dirko, ki je uvrščena v koledar mednarodne zveze UCI. »Da dirko izpeljemo, smo se dokončno odločili po izboljšanju situacije zaradi koronavirusa, a smo bili še do prejšnjega tedna v negotovosti, ali bomo dobili vsa potrebna dovoljenja. Vložili smo ogromno truda in časa, očitno pa smo izpolnili vse kriterije in zahteve pristojnih organov. Seveda bodo letošnje prireditve potekale v znamenju ukrepov proti širjenju koronavirusa, zato se bomo organizatorji maksimalno potrudili za varnost vseh. Pričakujemo pa tudi, da bodo vsi sodelujoči ukrepe in protokole spoštovali,« poudarja direktor kluba in organizacijski direktor dirke Matjaž Zevnik.

Zanimanje za letošnjo dirko v gorenjski prestolnici je bilo tako veliko, da prireditelji niso mogli sprejeti vseh ekip. Da bi lahko čim več ekipam omogočili sodelovanje na dirki, so morali zmanjšati število tekmovalcev na posamezno ekipo, s čimer so zadostili pravilom UCI. Konkurenca na kranjski pentlji bo tudi letos izjemno močna, saj bo nastopilo kar 35 ekip (po pravilih UCI lahko ima vsaka največ pet kolesarjev in najmanj štiri) iz večine evropskih držav, ki so na zelenem seznamu varnih zaradi pandemije novega koronavirusa. Poleg številnih domačih in tujih ekip bodo nastopile tudi tri iz podmladka profesionalnih ekip iz serije World Toura: Jumbo Visma (na Rogli je na dvotedenskih pripravah), Israel Cycling Academy in NTT.

Prvi vrhunec dvodnevnega kolesarskega spektakla na Gorenjskem bo sobotni nočni kriterij za moški kategoriji elite in U23. Na krožni progi po ulicah Kranja – start in cilj sta na Koroški cesti med hotelom Creina in Globusom – bodo morali tekmovalci prevoziti 50 krogov (dolžina kroga je 800 metrov), vsak peti krog pa je sprint za točke po sistemu 5, 3, 2 in 1 točka. Drugi vrhunec bo nedeljska cestna dirka za 52. Veliko nagrado Kranja – Memorial Filipa Majcna, ki je pri UCI registrirana s kategorijo 1.2. Celotna dolžina dirke je 157,3 kilometra, kolesarji pa bodo morali prevoziti 13 krogov po 12,1 kilometra. Start in cilj preizkušnje, katere skupni nagradni sklad znaša 6150 evrov, bosta na istem mestu kot na sobotnem nočnem kriteriju. Na dirki bodo trije leteči cilji na startno-ciljni črti (tretji, šesti in deveti krog), ki se bodo točkovali po sistemu 5, 3, 2 in 1 točka.

Na dosedanjih 51 izvedbah kranjske dirke je bilo kar 40 različnih zmagovalcev. Rekorder po številu zmag je Bojan Ropret, ki je bil najboljši štirikrat (1977, 1978, 1981, 1983), trikrat je slavil Franc Hvasti (1968, 1971, 1973), po dvakrat pa šesterica: Jože Valenčič (1967 – prva dirka, 1972), Janez Končar (1974, 1975), Robert Pintarič (1990, 1993), Martin Hvastija (1997, 2005), Igor Kranjec (1996, 1999) in Gorazd Štangelj (1994, 1998). Preostalih 32 kolesarjev je zmagalo po enkrat, na lanski preizkušnji pa je bil med 111 tekmovalci najhitrejši Marko Kump, član novomeške ekipe Adria Mobil.

Spored – sobota, ob 14.30: dirka in kriterij po ulicah Kranja – dečki C, deklice C in B (10 krogov po 800 metrov), ob 15. uri: dečki B in deklice A (15 krogov), ob 15.40: dečki A in mlajše mladinke (20 krogov), mlajši mladinci in starejše mladinke (25 krogov), ob 17.40: starejši mladinci, ženske U23 in elite (30 krogov), ob 18.30: dirka za otroke, (ki še ne trenirajo kolesarstva), ob 19.15: dirka za trenerje in spremljevalno osebje, ob 21. uri: nočni kriterij za moške U23 in elite, nedelja, ob 13.30: 52. Velika nagrada Kranja – Memorial Filipa Majcna za kategoriji elite in U23 (13 krogov po 12,1 kilometra).