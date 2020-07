Hojsova hitra obljuba za avstrijske drone na slovenski meji

Minister Aleš Hojs je hitro privolil v to, da Avstrija na meji s Slovenijo izvede testni projekt nadzora meje z droni in kamerami po vzoru nadzora, ki ga izvajajo na meji z Madžarsko. Presenetljiva je tudi obrazložitev, da naj bi podoben nadzor uvedli na slovensko-hrvaški meji, kjer slovenska policija že izvaja nadzor z brezpilotniki in močnejšo opremo kot le s kamerami.