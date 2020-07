Kot je v videu dejal Ilić, si mora zdaj vzeti nekaj časa, da razmisli o svojem življenju. »Vem, da nisem pedofil, da nisem nikogar posilil, da nisem nikogar silil v nič, da nisem nikogar izkoristil,« je v posnetku dejal Ilić. Obračunal je tudi s tistimi, ki mu očitajo razkošno življenje. Sam pravi, da bi vsak, ki bi pri 23 letih zaslužil več kot 100.000 evrov, živel tako kot on, in da nikoli ni trdil, da želi biti vzor drugim. Kot pravi, se ne bo opravičeval za to, kako porablja svoj denar, in za to, da so mu všeč lepe ženske. Čeprav se je Baka Prase poslovil od svojih oboževalk in oboževalcev, je v opisu videa zapisal, da se v primeru 200.000 všečkov morda vendarle vrne.