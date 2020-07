Poroka mladega Brooklyna Beckhama bo stala več milijonov evrov

Brooklyn Beckham, najstarejši sin nogometaša Davida Beckhama ter modne oblikovalke in nekdanje članice Spice Girls Victorie Beckham, se bo poročil v Italiji. Komaj 21-letni Beckham in njegova štiri leta starejša zaročenka, igralka Nicola Peltz, naj bi si večno zvestobo obljubila na posestvu Borgo Egnazia v Apuliji, kjer naj bi poroke stale okoli tri milijone evrov. Na istem posestvu sta se poročila tudi Justin Timberlake in Jessica Biel, poleg bazenov, igrišča za golf in zasebne plaže pa se posestvo lahko pohvali tudi z restavracijo, ki ima Michelinovo zvezdico. Par sicer lokacije poroke še ni uradno potrdil, v vsakem primeru pa njuni starši s plačilom verjetno ne bodo imeli težav. Medtem ko je premoženje Brooklynove družine ocenjeno na 388 milijonov evrov, pa je njegova zaročenka hči investitorja Nelsona Peltza, čigar premoženje je ocenjeno na 1,5 milijarde evrov.