Če bi bila Aleksandra Pivec šivilja, za Vinakras ne bi bila zanimiva

Podjetje Vinakras se je z objavo promocijskega videa pohvalilo, da se je na direktorjevo povabilo pri njih 25. in 26. junija mudila ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec z družino. Že 25. junija so svoje sledilce na družbenih omrežjih pozvali: »Spremljajte nas in videli boste, kje vse se bomo potepali.« S kasneje objavljenim videom so razkrili, katere kotičke Krasa je v družbi direktorja podjetja Vinakras in njegovih sodelavcev raziskala ministričina družina.