Tudi projekcije širjenja covida-19 v Sloveniji, ki jih je včeraj in ponovno danes objavil Institut Jožef Stefan, kažejo, da hodimo po robu, saj kot piše v njihovi napovedi (citiramo): »Ocenjujemo, da imamo eksponentno rast s podvojitvenim časom ~35 dni (včeraj ~40 dni) in da je efektivno reprodukcijsko število R_ef večje od 1, kar pomeni, da nam epidemija morebiti začenja uhajati.«

Spoštovani prebivalci in prebivalke Slovenije, smo na točki, ko je nujno, da spet stopimo skupaj, da vsak od nas naredi vse, da nam v prihodnjih tednih, ko bo dopustniški čas in vzdušje sproščenosti na vrhuncu, epidemija ne bi ušla izpod nadzora.

Tako kot v prvem valu epidemije si zdravniki in zobozdravniki skupaj z drugimi zdravstvenimi delavci tudi zdaj prizadevamo za to, da bi čim bolj učinkovito pomagali vsem okuženim in bolnim. Brez aktivnega sodelovanja vseh vas nam to ne bo uspelo. Zato vas prosimo, da nam pomagate, da bo epidemija ostala pod nadzorom. Le tako bomo lahko poleg bolnikov s covidom-19 nemoteno oskrbeli vse tiste, ki našo pomoč potrebujete zaradi drugih bolezni in težav. Zavedajmo se, da bi z vidika zdravja morebitno vnovično popolno ali delno zapiranje zdravstvenih ustanov dodatno ogrozilo številna človeška življenja.

Ni treba, da se odpovemo dopustu in oddihu. Vodilo tega poletja pa naj bo – odgovorna sproščenost. Izogibajmo se počitniškim destinacijam, ki epidemiološko niso varne. V krajih, kjer preživljamo dopust, se obnašajmo odgovorno, z upoštevanjem vseh priporočil epidemiologov. Ker ne moremo predvideti, kdaj bi se naključno lahko znašli v stiku z okuženo osebo, uporabljajmo masko, upoštevajmo medosebno razdaljo vsaj 2 metra, dosledno si umivajmo ali razkužujmo roke. Nikar se ne rokujmo ali objemajmo z osebami, ki niso iz našega najožjega kroga.

Še posebej je pomembno, da zaščitimo vse ranljive skupine. Poleg starejših so to vsi kronični bolniki ne glede na njihovo starost, onkološki bolniki, odrasli in otroci z redkimi boleznimi.

Ne pozabimo, ključni dejavniki tveganja za širjenje okužbe so: zaprt prostor, (daljši) čas, ki ga preživimo z drugimi, velika gostota ljudi na določenem prostoru in neupoštevanje varnostne razdalje ter kašljanje, kihanje, kričanje, petje in hitro dihanje pri raznih dejavnostih.

Izogibajmo se torej vsem tem dejavnikom tveganja, kolikor je le mogoče.

Predvsem pa, če sumite, da bi lahko bili okuženi, ali imate znake, kot so kašelj, vročina, težko dihanje, vas prosimo, da ostanete doma in se izogibate vsem stikom, saj je nujno, da se umaknete v samoizolacijo. Po telefonu pokličite svojega osebnega zdravnika oziroma zdravnika v najbližji dežurni ambulanti, če kličete zunaj delovnega časa svojega zdravnika. Zdravnik bo ob posvetu z lokalnim epidemiologom ocenil, ali je sum upravičen, in vam dal zelo podrobna navodila, kako naprej.

Mi, zdravniki in zobozdravniki, smo tukaj zato, da vam pomagamo. Prosimo vas, da tudi vi pomagate nam v prizadevanjih za vaše zdravje. Upoštevajte priporočila strokovnjakov, umivajte si roke, nosite masko in izogibajte se dogodkom, kjer je na majhnem prostoru zbranih veliko ljudi. In prosimo vas, da ste odgovorni in resnično poveste vse podatke o svojem zdravju in morebitnih tveganjih za okužbo vas ali vaših najbližjih pred obiskom zdravnika in zobozdravnika in da ničesar ne zamolčite. Tako nam pomagate ščititi zdravstveni sistem in ohranjati delovanje vsake zdravstvene enote.

Skupaj nam bo uspelo!

Dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS)

Prim. asist. Dean Klančič, dr. med., podpredsednik ZZS

Krunoslav Pavlović, dr. dent. med., podpredsednik ZZS

Iztok Kos, dr. med., generalni sekretar Zdravniške zbornice