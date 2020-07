Dušan Kosić trener Nogometnega kluba Celje

Nogometni klub Celje je čakal sto let na prvi naslov državnega prvaka. Pod uspeh, ki je njegov življenjski projekt, se je v vlogi trenerja podpisal 49-letni Ljubljančan Dušan Kosić. Zgodovinski uspeh celjskega kluba je tudi velika zmaga znanja in sposobnosti slovenske trenerske stroke. Kosić je z igrivim in poletnim Celjem v dramatičnem finišu sezone prehitel Olimpijo in Maribor. Slovenska velikana sta po predčasnem slovesu domačih trenerjev Safeta Hadžića in Darka Milaniča stavila na hrvaško znanje Dina Skenderja in Sergeja Jakirovića ter se uštela.