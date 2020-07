Ali je varovanje narave, okolja in zdravja ljudi v Sloveniji res pogojeno s sodelovanjem nevladnih organizacij v postopkih graditve objektov? Ne, seveda ne, saj imamo tudi v Sloveniji, tako kot v drugih evropskih državah, zakonodajo, v katero so implementirane evropske direktive in katere namen je varovanje narave, okolja in zdravja ljudi. V pripravo te zakonodaje so vključene tako nevladne organizacije kot strokovna in laična javnost. Pri tem je treba tudi omeniti, da ni zgolj delovanje nevladnih organizacij v javnem interesu. Tudi gradnja objektov je v javnem interesu, še posebej če so za takšno gradnjo sprejeti prostorski načrti, kar je običajno spregledano – ne samo pri nevladnih organizacijah, ampak tudi pri pripravi gradbene zakonodaje.

Graditev objektov je zakonsko reguliran in kompleksen proces, ki zahteva poznavanje ter upoštevanje gradbene, prostorske in okoljske zakonodaje. Izdaja gradbenega dovoljenja je – predvsem pri večjih investicijskih projektih – rezultat večletnega dela, usklajevanja, iskanja soglasij in zagotavljanja vseh pogojev, potrebnih za začetek gradnje. Pridobitev odločbe oziroma gradbenega dovoljenja je končna faza celovitega procesa, v katerega so vključene tudi stranke v postopku in nevladne organizacije, z namenom varovanja svojih legitimnih ciljev in interesov.

Če kritizirajo, naj predlagajo še rešitev Priprava na gradnjo tudi ni zgolj izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenega dovoljenja. Proces se začne s postopkom umeščanja objekta v prostor več let pred samo gradnjo. Postopek sprejemanja prostorskega načrta je namenjen usklajevanju interesov in ciljev v prostoru, vključuje pa izdelavo študije variant, celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) in izbor predloga najustreznejše variante. Ko je postopek umeščanja v prostor zaključen, je sprejet prostorski načrt, ki je podlaga za graditev objektov. Pri prostorskih ureditvah državnega pomena uredbo o državnem prostorskem načrtu sprejme vlada, pri ureditvah lokalnega pomena pa občinski svet. S sprejemom prostorskih načrtov se tako določi najustreznejša varianta, pogoji gradnje in območje gradnje. Faza izdelave projektne dokumentacije in pridobivanja dovoljenj za gradnjo je zgolj nadaljevanje predhodno zaključenega postopka umeščanja v prostor in mora biti izvedena znotraj določenih meja ter v okviru pogojev, določenih v prostorskih načrtih. Zato trditev, da lahko nevladne organizacije z vključevanjem v integralni postopek pridobivanja gradbenih dovoljenj vplivajo na spremembo variante oziroma »selitev objekta na drugo lokacijo«, ne drži. Teh pristojnosti v postopkih graditve objektov nimajo, niti jih nikoli niso imele. Če želijo nevladne organizacije vplivati na izbiro variante, se morajo vključiti v postopke umeščanja v prostor, kar jim zakon o urejanju prostora tudi omogoča, ne pa v postopke izdajanja gradbenega dovoljenja, saj v tem postopku na izbiro lokacije ne morejo vplivati oziroma je vključevanje s tem namenom prepozno. Presoja vplivov na okolje, ki jo je dolžan izvesti investitor v fazi pridobitve okoljevarstvenega soglasja oziroma v integralnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, je zato povezana s fazo izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Njen namen je presoja tehničnih rešitev, ki so vključene v projektno dokumentacijo in bodo izvedene. Zato sta pri vključevanju v postopke presoje vplivov na okolje bistvenega pomena poznavanje in razumevanje tehničnih rešitev. Ker gre za fazo projektiranja tehničnih rešitev, je opredeljevanje nevladnih organizacij na načelni ali administrativni ravni v tej fazi težko uporabno, če zahteve niso konkretizirane v obliki ustreznih oziroma sprejemljivih tehničnih rešitev. Zato je še posebej skrb vzbujajoča trditev njih samih, da ne razpolagajo s strokovnim kadrom, ki bi bil kompetenten sogovornik pri oblikovanju tehničnih in drugih rešitev. Tako nevladne organizacije same priznavajo, da za projekte, ki jim nasprotujejo, ne znajo ponuditi kakovostnih rešitev. Biti proti, in to celo proti projektom, ki so nacionalno ali lokalno pomembni ter za katere so vlada ali občine sprejele prostorske akte, dejansko pomeni biti proti napredku. Vključevanje v integralne postopke pač ni povezano z vprašanjem, ali je varianta ustrezna ali ne – kar običajno izpostavljajo nevladne organizacije in civilne iniciative – saj je bilo o tem odločeno že v fazi priprave prostorskih načrtov, ampak je povezano s presojo ustreznosti tehničnih rešitev. Zato je logična odločitev ministrstva, da morajo vsi, ki se vključujejo v postopek graditve objektov in se z gradnjo ne strinjajo, podati ustrezne rešitve, pri čemer je treba opozoriti, da zakonodaja ne govori nujno o tehničnih rešitvah. Nestrinjanje z gradnjo brez jasnih argumentov ali brez predlaganih rešitev pa kaže ravno na problem pomanjkanja znanja. Ker nimajo znanja, se zatekajo k nasprotovanju gradnji kot edini možnosti, po načelu »če gradnje ni, ne bo vplivov«, vendar takšnega ravnanja ni mogoče enačiti z varovanjem narave, okolja in zdravja ljudi. Ravno nasprotno. Takšen odziv običajno pomeni zamujeno priložnost za iskanje kompromisnih rešitev.