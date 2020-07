Marelice so med 3 in 5 evrov za kilogram, breskve od 2 do 3,5 evra za kilogram in hruške od 2 do 2,5 evra za kilogram. Jabolk prodajajo več vrst, piros, recimo, stanejo 2,5 evra za kilogram. Višnje so 5 evrov za kilogram, enaka je tudi cena fig. Grozdje stane od 4 do 5 evrov za kilogram. Jagode imajo večinoma še vedno enako ceno, giblje se od 8 do 10 evrov za kilogram.

Jajčevce je na zelenjavnih stojnicah mogoče dobiti od 3 do 4 evre za kilogram. Stročji fižol prodajajo v razponu med 3 in 6 evrov za kilogram. Babura je od 2 do 3 evre za kilogram. Za korenje je treba odšteti od 2 do 3 evre za kilogram, bučke so okoli 2 evra za kilogram. Volovsko srce pa stane med 3 in 4 evre za kilogram. Solato v glavi ponujajo za od 2 do 3 evre. Kumare je mogoče dobiti za od 2 do 3 evre za kilogram, medtem ko so razlike v cenah večje pri tistih za vlaganje. Te so od 1,5 do 4 evre za kilogram. Razlike so tudi pri feferonih, prodajajo jih med 6 in 8 evri za kilogram, čeprav se najdejo tudi po 3 evre.