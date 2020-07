Novinarska avtonomnost in neodvisnost, ne glede na medij, sta jim praviloma boleč tujek v očesu. Zato se vsakdo, ki čuti politično moč na oblasti, najprej loti spreminjanja medijske zakonodaje, zlasti zakona o RTV Slovenija, in si prizadeva ustvariti medij po svoji podobi. Osamljeni poskusi z dobrim namenom, ki so sledili osnovnemu poslanstvu javnega medija, so se žal izjalovili. Ohranili pa so se zakoni s slabimi in nepopolnimi rešitvami, ki so kakovostnemu upravljanju, vodenju in uresničevanju neodvisnega ter avtonomnega poslanstva nacionalke povzročili več škode kot koristi.

Edini poskus Pahorjeve vlade in ministrice za kulturo Majde Širca, da bi pod streho spravila bistveno boljši zakon, ki je opredelil povsem novi statusni položaj hiše in se približal predlogom o sodobnem upravljanju, vodenju in zagotavljanju avtonomnosti ter neodvisnosti, kot rezultat sodelovanja medijskih strokovnjakov, ki poznajo tovrstno zakonodajo v svetu, je žal klavrno propadel. Z referendumom v opoziciji so preprečili njegovo uresničitev.

V njem je bilo med drugim odpravljeno arbitrarno politično odločanje vlade o višini RTV-prispevka in namesto tega uvedena njegova vsakoletna uskladitev z letno rastjo življenjskih stroškov. Vseboval je novo statusno ureditev samostojne pravne osebe javnega prava posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki je odpravljala vse slabosti javnega zavoda kot državne in toge proračunske institucije, vključno z izključitvijo zaposlenih iz zakona o javnih uslužbencih in zakona o sistemu plač v javnem sektorju. In nenazadnje: RTV Slovenija je lastnica vsega premoženja, vključno z enoto Oddajniki in zveze, ki jo uporablja pri svojem delu in z njo upravlja ter razpolaga samostojno, kar je zlasti pomembno za učinkovito, odgovorno in racionalno upravljanje hiše. S tem je tudi onemogočena vsaka njena morebitna odtujitev, na podlagi katere bi lahko prišla v roke zasebnega kapitala.

Plen dnevne politike Tako RTV SLO še naprej ostaja plen dnevne politike in njenih interesov, čeprav zakon o RTV Slovenija v 2. členu izrecno določa, da je dolžnost ustanovitelja (Republika Slovenija) zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTV Slovenija ter primerno financiranje za izvajanje javne službe. V večini držav so pred leti namensko dvignili RTV-prispevek, da so z njim olajšali zahteven prehod iz analognega v digitalni svet prenosa signalov in posodobitev opreme ter javnim servisom omogočili njihovo dosegljivost na vseh razpoložljivih platformah, ne da bi ob tem programsko ponudbo siromašili, celo nasprotno: razširili so jo. RTV SLO pri tem spada med izjeme v Evropski uniji in Evropski radiodifuzni zvezi (EBU), saj je zahvaljujoč kupnini, dividendam iz Eutelsatovih delnic, v celoti sama finančno podprla izvedbo digitalizacije celotne tehnične opreme radia in televizije, vključno s prenosom signala oddajnikov in zvez. Država ni za to namenila niti enega samega evra. Še manj se je država zavedala, da je ena od prvenstvenih značilnosti javnih RTV njihova uredniška in poslovna neodvisnost od pristranskega vpliva države ali katerekoli politične, verske, poslovne ali druge interesne skupine. Kolikšen je odmik od teh zahtev, ki omogočajo obstoj in dolgoročno stabilno delovanje javnega servisa, in kolikšna je pripravljenost nekega okolja, da zagotovi pogoje za uresničenje teh načel in standardov v vsakdanji praksi, pa je mogoče meriti z doseženo stopnjo demokracije v družbi. Slovenija vsaj za zdaj ne more biti dober zgled. Dovolj je omeniti sestavo in način izbire v večini primerov nekompetentnih članov programskega in nadzornega sveta, neustrezno zakonsko ureditev financiranja, ki je zato nezanesljivo, zgrešen statusni položaj javnega zavoda z vsemi primesmi državnoproračunskega upravljanja, brez možnosti sodobnega vodenja in stroškovno racionalnega podjetniškega obnašanja, vključitev zaposlenih v zakon o javnih uslužbencih, vključno z novinarji in preostalimi ustvarjalnimi poklici, kot tudi neprimeren zakon o sistemu plač v javnem sektorju. To je skrajno neustrezna podlaga za zagotavljanje neodvisnega in avtonomnega javnega servisa, ki ima že od devetdesetih let dalje po nasilnem podržavljenju vse značilnosti državne in birokratsko togo vodene institucije, z vsemi slabimi posledicami. Kako pomembni sta uredniška samostojnost in neodvisnost ter nasploh neodvisna statusna, poslovna in finančna ureditev RTV Slovenija, je opozorilo tudi ustavno sodišče s svojima odločbama s 5. februarja 2004 in 23. septembra 1998. Odločbi vsebujeta vrsto koristnih razlag in napotkov, kako je treba nenehno zagotavljati avtonomen in neodvisen uredniški in poslovni položaj javnega servisa pri opravljanju njegovega osnovnega poslanstva, kar bi moral ustanovitelj upoštevati kot izhodišče izboljšav zakona o RTV Slovenija. Navajam najpomembnejše: »Svoboda izražanja (tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja, kamor sodi tudi RTV Slovenija) na podlagi prvega odstavka 39. člena Ustave uživa posebno varstvo kot človekova pravica. Ta najprej zahteva, da se država vzdrži nedopustnih posegov vanjo (neposrednih ali posrednih vplivov na programske vsebine). Svoboda izražanja iz prvega odstavka 39. člena Ustave zahteva od države sprejem ustreznih predpisov, ki naj zagotovijo, da bodo lahko mediji (zlasti radio in televizija) samostojno izvrševali svoje funkcije (naloge) pri svobodnem oblikovanju javnega mnenja. Zato mora zakonodajalec z ustrezno zakonodajo zagotoviti programsko, organizacijsko in finančno samostojnost javnih medijev. To še zlasti velja za tiste javne medije (konkretno RTV Slovenija), ki jih ustanovi država in katerih glavni namen je zagotavljati uresničevanje ustavne pravice (državljanov) do javnega obveščanja in obveščenosti.«