Morda se nekaj prebuja… Druge zadeve pa me močno zanimajo. Predvsem tisto, kar očem ni vidno, ker je treba »gledati« s srcem, umom, intelektom, razumom… Občutek imam, močan vtis, da vse tisto, našteto v uvodu, počasi, a otipljivo in prepoznavno zanima vse manj ljudi. In to me nadvse veseli. Hkrati se krepi moj vtis, da vse več ljudi dejansko in zares zanima tisto drugo – odločilno in pomembno. To me navdaja z upanjem, vero in optimizmom. Tudi motivira, vsekakor. In me bo, če le ne bom prehitro dognal in spoznal, da sem se pri tej oceni premočno zmotil, še najprej in vedno bolj. Teza, ki jo bom zapisal, je tvegana, morda je iz trte izvita, neutemeljena, a odločenost, da stoji na oprijemljivi, četudi nihajoči podlagi, je neomajna: čas za nujne, odločilne, korenite in dolgoročno uspešne družbene, sistemske, pravne in politične spremembe v domovini se mi še nikdar ni zdel bolj primeren.

Politika namesto antipolitike Državljani in državljanke Republike Slovenije so prepogosto intelektualno podcenje(va)ni in ponižujoče naslavljani od te ali one dnevne politike ali voljene in izvoljene institucije in formalne avtoritete ali osebe na politični funkciji. Pravijo mi, mnogi, da si želijo vsaj rahlega in nežnega, a prepoznavnega in odločnega potiska, da široko odprejo oči, in novega razloga za predrugačeno izbiro poti v smeri zaščite svojega dostojanstvo in dostojanstva drugih ljudi. Politično in socialno. Da to tako rekoč potrebujejo. Več kot vredno dodatnega, posebnega razmisleka. Kot razumem, želijo in potrebujejo osvežen in otipljiv razlog, da bi vendarle bili politični subjekti. Da bi sami sebe tako občutili in se zagledali kot takšne. Razumem. Tudi to ne pride kar samo od sebe. Žal je tako, da ne. Želijo in potrebujejo nov, otipljiv razlog za trdno oprijemljivo vero, da se da, za prepričanje, da je mogoče. Da tisto, kar se zdi nemogoče, ni nemogoče. Tako mi pravijo. Razumem. Potem potrebujejo tudi vljuden in spoštljiv, prizanesljiv poduk, da tisto, kar se ne zdi mogoče, ne more preko noči postati mogoče, dokler se ne zgodi tisto »nekaj«, kar navidezno nemogoče spremeni v mogoče in izvedljivo. In za to ne potrebujejo ne odrešenikov, ne junakov, ne mesij, ne ljudi, ki niso takšni, kot se trudijo prikazati, in niso tisto, za kar bi radi, da bi ljudje verjeli, da so, ne da bi se oni sami sploh trudili, da bi to bili ali postali. Namesto antipolitikov potrebujejo politike. Namesto političnih estradnikov in mačistov želijo državnike. Namesto abstrakcij želijo ideje, predloge, zasnove in programe. Namesto vprašanj želijo odgovore. In do vsega tega imajo ljudje še kako pravico. Tudi kadar tega ne terjajo. Tudi ko na volitvah vztrajajo v lastni samoprevari.

O tem, kaj pomeni »biti političen« Govorimo torej o politiki. Beseda »politika« ni samo beseda. Kot oznake »biti političen« in »delovati politično«, biti »politični subjekt«, aristotelovska »politična žival« niso vsebinsko prazne: vsak(a) misleč(a), aktiven(a) in kritičen(na) državljan(ka) je neprimerljivo bolj takšen(na), torej »političen/politična«, kot tisti antipolitični poslanci in poslanke, ki ali ne zmorejo ali ne znajo ali si ne upajo ali jim pač ne uspe biti »politični«. Zato vstop v dnevno, strankarsko politiko ni pogoj za »biti političen«, ampak nevarnost za »postati antipolitičen«. Podobno kot človek s formalno izobrazbo »samo zato« še ni intelektualec. Človek brez formalne izobrazbe je lahko velik intelektualec: če ima intelekt, pamet, umnost, znanje, vèdenje in integriteto, tako opolnomočen pa aktivno nastopa v javnem prostoru. In vsak intelektualec še ni izobraženec. Vsak izobraženec pa še ni intelektualec. In vsak intelektualec še ni aktiven državljan. Biti misleč, celosrčen in solidaren, aktiven, delujoč državljan, človek z integriteto, je pomembnejše kot biti intelektualec. Vsaj zame. Tudi zato se tisti, ki »biti politično odgovoren« povezujejo z »vstopiti v strankarsko politiko«, motijo.