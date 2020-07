Uradni opremljevalec slovenskih olimpijskih reprezentanc ostaja PEAK, oblikovalsko paličico pa je ponovno imel v rokah Sandi Murovec, ki je o letošnji olimpijski kolekciji povedal slednje: »Gre za absolutno največjo športno manifestacijo, ki predstavlja višek vseh vpletenih; športnikov, trenerjev, spremljevalcev, nacionalnih zvez in komitejev, organizatorjev, mednarodnih panožnih zvez, športne industrije, tehnoloških podjetij, medijev, sponzorjev itd. Ob zavedanju teh navedb je odgovornost precejšnja in hkrati več kot dovolj inspirativna. Skušam najti prava razmerja med obliko, identiteto slovenskega športnika, navijačem, slovenskimi športnimi barvami, funkcionalnostjo in tudi pridihom identitete prireditelja.«

Olimpijska kolekcija za ciklus Tokio 2020 in Peking 2022 se od prejšnje razlikuje predvsem v tem, da je v letošnji nekaj več kontrasta z dodajanjem sekundarne temno modre barve. Ob sicer zaščitenih slovenskih športnih barvah, ki smo jih v določenih razmerjih dolžni uporabiti, kolekcija tako deluje še bolj samozavestno, športno elegantno, manj kričeče, a še vedno dovolj in predvsem hitro prepoznavno. Osnovne linije skušajo slediti trenutnim trendom, sicer pa govorimo o artiklih namenjenih športnim aktivnostim, kar v praksi pomeni sledenje faktorju široko funkcionalne uporabnosti.