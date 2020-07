Mercator bo to nedeljo odprl vsaj hipermarkete in supermarkete in trgovine v turističnih krajih, odprte bodo tudi trgovine M tehnike, ki so v istih trgovskih centrih kot Mercatorjeve trgovine. "Za naslednje obdobje pa bomo pripravili seznam vseh v nedeljo odprtih trgovin in urnik obratovalnega časa, ki ga že zdaj prilagajmo glede na potrebe kupcev," so STA povedali v največjem slovenskem trgovcu.

Sparove trgovine bodo to nedeljo še ostale zaprte, od naslednje nedelje, 2. avgusta, naprej pa bodo spet obratovale po delovnem času, kakršen je veljal pred razglasitvijo epidemije covida-19, so STA povedali v družbi.

Hofer bo svoje trgovine odprl že to nedeljo. Delovni čas bo enak kot pred epidemijo, in sicer bodo njihove trgovine ob nedeljah odprte med 8. in 15. uro, so STA povedali v trgovcu.

Lidlove prodajalne bodo to nedeljo ostale zaprte. "O nadaljnjih korakih se bomo zaradi zagotavljanja konkurenčnosti ter stabilnosti podjetja in ohranitve delovnih mest odločali glede na odziv konkurence," so STA zapisali v podjetju.

Vlada je odlok o prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikov, s katerim je v času epidemije omejila delovanje večine dejavnosti, spremenila v četrtek, veljati pa je začel danes. S spremembo je odpravila določitev minimalnega obratovalnega časa trgovin z živili in prepoved obratovanja ob nedeljah. Sedaj so sproščene vse omejitve iz odloka, prepoved velja le še za obratovanje diskotek in nočnih klubov.