Tiskovni predstavnik delovne skupine za covid-19 Boudewijn Catry je povedal, da v Belgiji za to boleznijo vsak dan umrejo trije ljudje. V zadnjem času sta umrla tudi triletnica, ki je bila že pred tem hudo bolna, in 18-letnica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Catry je ob tem posvaril, da so pretekli teden 85 odstotkov vseh okužb potrdili pri ljudeh, mlajših od 60 let. "Drži, da mladi ljudje redko umrejo za covidom-19, a nihče ni imun," je poudaril.

Posvaril je, da se je število primerov med 14. in 20. julijem v primerjavi s tednom pred tem povečalo za 89 odstotkov. V preteklem tednu so v povprečju potrdili 220 novih primerov na dan. V bolnišnice so sprejeli po 15 bolnikov s covidom-19 na dan, potem ko so jih en teden pred tem po deset. Povprečno število smrtnih žrtev pa se je v tem obdobju povečalo z 1,7 na dan na 2,9 na dan.

Doslej se je v Belgiji z novim koronavirusom okužilo 64.847 ljudi, umrlo jih je 9812. Oblasti so zaradi porasta okužb zaostrile ukrepe glede nošenja zaščitnih mask, to bo od sobote obvezno tudi na tržnicah in drugih mestih, kjer se zbira več ljudi.

V Avstriji 115 novih okužb V Avstriji so danes potrdili 115 novih okužb z novim koronavirusom. V tem tednu je to že tretjič, da je število novih okužb trimestna številka, a so hkrati potrdili manj okužb kot v četrtek, ko jih je bilo 170. V severni sosedi ob tem poteka okrepljeno testiranje na okužbo. Povprečno na dan v Avstriji sedaj opravijo okoli 10.000 testov na okužbo z novim koronavirusom, kar je največ doslej, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V Avstriji so doslej izvedli 883.000 testov na okužb z novim koronavirusom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Avstrijski zunanji minister Rudolf Anschober je na današnji novinarski konferenci glede na številke novih okužb ocenil, da ni razlogov za preplah. Dodal je, da Avstrija beleži "stabilno" rast novih okužb, se pa mednarodno številke novih okužb gibljejo navzgor, kar ministra po njegovih besedah navdaja z zaskrbljenostjo.