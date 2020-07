Zupana poslovna pot v preteklih letih ni odnesla daleč od zimskih športov. Bil je dejaven član demonstracijske ekipe ZUTS, generalni sekretar organizacijskega odbora Rogla, kjer so leta 2009 pripravil tekmi svetovnega pokala v teku na smučeh, zadnje desetletje pa je deloval v družbi RTC Krvavec kot pomočnik direktorja, so sporočili iz SZS.

»Prepričan sem, da bo Uroš Zupan uspešno nadaljeval in končal finančno sanacijo SZS. Predvsem v luči treh največjih mednarodnih dogodkov, ki jih organiziramo v naslednjih treh letih: SP v poletih v Planici 2020, SP v biatlonu na Pokljuki 2021 in SP v nordijskem smučanju leta 2023 v Planici. S svojim poznavanjem smučarske problematike in dobrimi vodstvenimi sposobnostmi bo lahko tvorno prispeval k ciljem, ki smo si jih zastavili,« je ob imenovanju med drugim povedal Smrekar.