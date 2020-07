Celjski kriminalisti so 24-letniku pri hišni preiskavi junija zasegli dva mobilna telefona. Na enem so našli več kot 1200 videotek in več kot 900 slikovnih datotek, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. Osumljeni je sporno gradivo najverjetneje razpečeval tudi prek več različnih družbenih omrežij in aplikacij, so zapisali na Policijski upravi Celje.

Zaradi takšnih kaznivih dejanj so ga lani ovadili dvakrat, letos spomladi pa še enkrat. Za ovadbe, podane lani, mu je bila konec lanskega leta izrečena pogojna obsodba zapora desetih mesecev s preizkusno dobo dveh let. Kljub temu pa je ves ta čas nadaljeval s kaznivimi dejanji.

Policija svetuje, da se na internetu vedemo odgovorno in varno, predvsem pa moramo poznati pasti interneta, ki so še posebej nevarne za najmlajše. Staršem in otrokom priporoča, da si ogledajo video, izdelan v okviru Europolove preventivne kampanje Say No! (Reci ne!). Prav tako priporoča, da si preberejo preventivne nasvete na spletni strani policije.