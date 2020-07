V prihodnjem obdobju bo po napovedih IJS na dan potrjenih med deset in 35 primerov okužbe z novim koronavirusom.

Ob tem dodajajo, da vpliv okužb, vnesenih iz tujine, ni več pomemben, saj močno prevladuje širjenje virusa znotraj države. Sedemdnevno povprečje efektivnega reprodukcijskega števila - to število kaže, na koliko ljudi en okuženi prenese virus - je 1,16, medtem ko je tridnevno povprečje 1,55, opozarjajo.

Štirje scenariji

Ob tem so na IJS izdelali štiri scenarije razvoja epidemije, ki so odvisni od vrednosti efektivnega reprodukcijskega števila. Če bo to število ena, kar pomeni, da bo en okuženi naprej širil virus na eno osebo, bo število umrlih do konca septembra naraslo na nekaj manj kot 150, število hospitaliziranih bo ostalo pod 25, na intenzivni terapiji pa pod 10.

Če bo reprodukcijsko število ostalo na sedemdnevnem povprečju, to je 1,1, potem bo hospitaliziranih na intenzivni terapiji nekoliko več, a še vedno manj kot 10, število ljudi v bolnišnicah se bo povzpelo na blizu 50, število umrlih pa na več kot 150.

V primeru, če bo en okuženi širil virus naprej na 1,3 osebe, bo do konca septembra hospitaliziranih blizu 160 bolnikov s covidom-19, število umrlih se bo s sedanjih 115 povzpelo na blizu 200. Na oddelkih za intenzivno terapijo pa se bo zdravilo 25 ljudi.

Če pa bo reprodukcijsko število 1,5, kolikor znaša tridnevno povprečje, pa bi bilo na intenzivni terapiji okoli 75 bolnikov. Skupno število 200 smrti bi presegli že sredi septembra, medtem bi bilo že v drugem tednu septembra hospitaliziranih več kot 200 bolnikov s covidom-19 hkrati.