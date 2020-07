Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Pogostejše bodo spet sredi dneva, popoldne in zvečer ter se nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.