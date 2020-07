Milan Krek: Do cepljenja v prihodnje lažje in hitreje

Da se jeseni ne bi znašli pred usodno mešanico okužb, poskušajo v zdravstvu dvigniti precepljenost proti gripi in pnevmokoknim pljučnicam. “Radi bi dosegli, da bi ljudje do cepljenja prišli lažje in hitreje,” je poudaril direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek, ki napoveduje vrsto sprememb.