Trenutek za pojav trditev, da je ameriško zunanje ministrstvo preiskovalo obtožbe o rasističnem in seksističnem besednjaku ameriškega milijarderja, investitorja in enega od vodilnih donatorjev republikanske stranke Woodyja Johnsona, ki ga je Donald Trump za podporo v predsedniški kampanji nagradil z imenovanjem za veleposlanika v Veliki Britaniji, je bil idealen.

Na Otoku je bil na obisku njegov formalni šef, ameriški zunanji minister Mike Pompeo, ki je priletel v London, da bi pohvalil konservativno vlado Borisa Johnsona za proameriško pohlevnost v zunanji politiki. Z drugimi besedami: za to, da je klonila pod pritiski Trumpove administracije in zaostrila odnose s Kitajsko. Pompeo je vpričo britanskega zunanjega ministra Dominica Raaba, ki je spominjal na preplašenega šolarčka, ostro napadal Kitajsko, rekoč, da je kitajska komunistična partija izkoristila preprečljivo pandemijo novega koronavirusa.

»Namesto da bi pomagal svetu, je generalni sekretar Xi Jinping svetu pokazal pravi obraz partije,« je dejal Pompeo. Za dobro mero je v Londonu napadel Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) rekoč, da jo imajo Kitajci v žepu, da je politična, ne pa znanstvena organizacija, ki je odgovorna za »mrtve Britance, ki so umrli med pandemijo«, ne da bi s čimer koli podkrepil te trditve.

Johnson, ki je med drugim lastnik slavnega ameriškega ragbijskega kluba New York Jets, naj bi leta 2018 vprašal pomočnike, ali bo na prireditvi v okviru »meseca črne zgodovine«, na katero so ga povabili, »kup črnih ljudi«. Poleg tega naj bi ravno v londonskem moškem klubu White's club (Belski klub) organiziral sprejeme, na katere ni povabil ženskega osebja ameriškega veleposlaništva. Zakaj ne? Rekel naj bi: »Zato, ker nisem ženska.« Ob neki priložnosti naj bi tudi dejal, da raje zaposluje ženske, ker so cenejše in bolj delavne kot moški.

Trumpova reklama

Tudi Trump je včeraj zanikal, da bi se z veleposlanikom kdaj pogovarjal o tem, a je zraven naredil še malo reklame: »Ne, z Woodyjem Johnsonom se nikoli nisem pogovarjal o Turnberryju, ki je visokocenjeno igrišče in, kot veste, eno najboljših na svetu.« Sicer pa predsednik redno izkorišča svojo funkcijo za promocijo svojih nepremičnin.

Lani je hotel na vsak način organizirati za letos predvideno vrhunsko srečanje skupine G7 v enem od svojih floridskih letovišč. Tej ideji se je odpovedal z nanizanko tvitov zgolj zaradi, kot je napisal, »nore in neracionalne sovražnosti demokratov in medijev«. Med drugim je prišlo na dan, da so uslužbenci ameriškega zunanjega ministrstva v njegovem golf letovišču na Škotskem za prenočevanje in drugo porabili najmanj 200.000 evrov. Demokratski kongresnik Ted Lieu je medtem zahteval preiskavo in Johnsonov odstop, če bi ta potrdila rasistične, seksistične in korupcijske obtožbe.