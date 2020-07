»Vselej sem se zavzemal za neselektivno pravico in sem na razpolago pravosodnim organom kot priča osvobodilnega boja albanskega naroda proti genocidu srbskega režima Slobodana Miloševića,« je Ali Ahmeti zapisal na družbenem omrežju facebook, kjer je tudi objavil, da je prejel poziv sodišča za vojne zločine na Kosovu, ki uraduje v Haagu. Vodja Demokratske unije za integracijo (DUI), ki predstavlja albanski živelj v Severni Makedoniji, je dejal, da je pozvan kot priča, ker je bil eden ustanoviteljev Osvobodilne vojske Kosova in član njenega generalštaba. Dodal je, da je poziv sprejel brez oklevanja ter že vzpostavil konstruktivno sodelovanje s predstavniki sodišča.

Prejšnji teden je bil v Haag pozvan kosovski predsednik Hashim Thaci, ni pa jasno, ali je poziv Ahmetiju povezan z njim. Specialno tožilstvo za Kosovo je namreč aprila proti Thaciju objavilo obtožnico, ki ga skupaj s Kadrijem Veselijem in še osmerico drugih bremeni vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu v kosovski vojni na prelomu stoletja. Gre za drugo obtožnico, povezano z delovanjem OVK, prva je bila vložena februarja, sodniki pa imajo ob vsaki pol leta časa, da jo potrdijo ali zavrnejo. Rok za februarsko naj bi se iztekel te dni, tako da bi lahko bil poziv Ahmetiju povezan tudi s potrjevanjem te. Sodišče je pred tem zaslišalo okoli 250 prič, ni pa objavilo imen obdolženih, kot je to storilo ob razkritju aprilske obtožnice, v katerem Thaciju, Veseliju in drugim pripisujejo odgovornost za skoraj sto umorov, številna mučenja, pregone in prisilna izginotja.

Ahmetija, ki je koalicijski partner severnomakedonske vlade od leta 2008 in je znova jeziček na povolilni tehtnici po predčasnih volitvah pretekli teden, je bil eden glavni ustanoviteljev OVK, nato pa leta 2001 postavljen za vrhovnega poveljnika in političnega predstavnika njene veje, ki je pod imenom Nacionalna osvobodilna armada delovala v tedaj šele osamosvojeni Makedoniji. S podpisom ohridskega sporazuma avgusta 2001 se je slednja razorožila, Ahmeti pa se je vključil v politični proces kot vodja koordinacijskega sveta tamkajšnjih albanskih etničnih strank, da bi nato ustanovil svojo Demokratično unijo za integracijo. de