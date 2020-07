V Chicagu je nasilja že dlje časa veliko, tudi umorov, nasilna dejanja so v porastu tudi v Albuquerquu. Obe mesti sta sprejeli ponujeno podporo, a z zadržki – namreč le, če bodo agenti pomagali lokalni policiji pri zagotavljanju javne varnosti in vzdrževanju reda v skupnostih. Takšno sodelovanje zna biti izziv, kajti policija je v ZDA organizirana precej lokalno in decentralizirana, pri sodelovanju različnih varnostnih organov pa se pogosto izpostavi vprašanje hierarhije. V Chicagu in Albuquerquu so opozorili, da nočejo ponovitve scenarija iz Portlanda, kamor je Trump najprej poslal agente. Tam so razganjali protestnike, ki so po začetku gibanja Življenja temnopoltih štejejo na ulicah vztrajali petdeset dni in po trditvah Bele hiše ogrožali varnost poslopij zvezne vlade. Mnogi agenti so bili brez oznak in v polni bojni opremi. Prišlo je tudi do spopadov in postavilo se je vprašanje, kdo je pristojen za posredovanje, sploh ker so mestne oblasti prihod zveznih agentov zavrnile. agencije