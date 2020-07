Slovensko-avstrijsko mejo bodo testno nadzorovali z droni

Pred časom sta Dunaj in Ljubljana razmišljala o skupnih policijskih patruljah na slovensko-avstrijski meji. Zdaj v ospredje skupnega nadzora prihaja tehnologija. Avstrija in Slovenija sta se dogovorili za testni projekt skupnega nadzora državne meje z droni in kamerami ter drugimi tehničnimi sredstvi.