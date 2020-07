Zaradi okužbe igralca Opave je morala vsa ekipa v 14-dnevno karanteno, s tem pa je bilo nemogoče ligo za obstanek dokončati do 2. avgusta, ki je bil zadnji rok za dokončanje prvenstva.

Zaradi te odločitve so najbolj nejevoljni pri praški Dukli, tretjeuvrščeni ekipi druge lige, ki bi morala igrati dodatne kvalifikacije, ki pa so jih odpovedali. Tako iz druge lige napredujeta le prvak Pardubice in Zbrojovka Brno.

Češki prvak je sicer že praška Slavia.