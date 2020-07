Pod Belvederjem pri Izoli se je utopil 81-letni moški

V morju pod Belvederjem v občini Izola se je nekaj po 12. uri utopil 81-letni moški, so povedali na Policijski upravi Koper. Po navedbah centra za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje so mu prvo pomoč nudili tamkajšnji kopalci.