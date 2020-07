Nesreča se je zgodila danes ob 14. uri uri na označenem prehodu za pešce na Cesti ljubljanske brigade. V nesreči sta bili udeleženi voznica manjšega osebnega avtomobila temne kovinske oziroma črne barve ter peška. Voznica, stara med 60 in 70 let, je trčila v peško, po nesreči pa se je z njo pogovarjala in nato odpeljala proti Celovški cesti.

Peško so po nesreči zaradi poškodb odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Na kraju so se ustavili vsaj trije vozniki in peški nudili pomoč.

Zato policisti naprošajo neznano voznico, vse voznike, ki so peški pomagali, in morebitne druge očividce nesreče, naj pokličejo 113 ali telefonsko številko Postaje prometne policije Ljubljana 01 583 88 20.