Za resolucijo je glasovalo 465 evropskih poslancev, 150 jih je bilo proti, 67 vzdržanih.

Voditelji držav in vlad EU so v torek peti dan pogajanj sklenili dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji, ki vključuje proračun unije za obdobje 2021-2027 v vrednosti 1074 milijard evrov in novi sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov. V tem je 390 milijard predvidenih za nepovratna sredstva, 360 pa za posojila.

Evropski parlament sklad za okrevanje označuje za zgodovinski korak, a opozarja, da so zaradi predvidenega manjšega obsega financiranja ogrožene dolgoročne prednostne naloge unije, kot sta zeleni dogovor in digitalna agenda, piše na spletni strani Evropskega parlamenta.

Glede finančnega okvira za obdobje 2021-2027 pa se evroposlanci se strinjajo z rezi v programe, usmerjene v prihodnost, ter menijo, da bodo spodkopali temelje okrevanja po pandemiji. Kot opozarjajo, pomembnim programom unije za varstvo podnebja, digitalno tranzicijo, zdravje, mlade, kulturo in upravljanje meja prihodnje leto grozi takojšnje zmanjšanje sredstev glede na letos. Leta 2024 pa bi bil Evropski proračun nižji od letošnjega, kar bi po mnenju parlamenta ogrozilo zaveze in prednostne naloge unije.

Evropski parlament izpostavlja, da ne sprejema večletnega proračuna unije v obliki, o kateri so se dogovorili voditelji na vrhu ter ga ne bodo potrdili. V resoluciji so še zapisali, da večletnega proračuna ne bodo podprli, dokler parlament v pogajanjih s Svetom EU ne bo dosegel dogovora.