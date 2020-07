Klorokin ali hidroksiklorokin sta učinkovini, ki se med drugim tudi uporabljata za zdravljenje bolnikov s covidom-19. Zato je vlada prepovedala predpisovanje in izdajanje zdravil s temi učinkovinami na samoplačniške recepte in recepte za osebno uporabo, s čimer je želela v času epidemije zagotoviti zadostno preskrbo zdravil tistim bolnikom, ki ta zdravila nujno potrebujejo.

Danes je vlada to omejitev odpravila. Na podlagi mnenja Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, da je v Sloveniji dovolj zalog zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin, je vlada ocenila, da ukrepa omejitve predpisovanja in izdaje zdravil z tema učinkovinama nista več potrebna, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Medtem je bil odlok objavljen že v uradnem listu, začel bo veljati v petek.