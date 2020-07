Zazrt v daljavo in z odsotnim pogledom je 68-letni Jože Šercer danes mirno sedel v sodni dvorani, v kateri se je začelo ponovljeno sojenje za poskus umora. »Približno vem,« je tiho odvrnil sodnici Maji Povhe, ki ga je pobarala, ali razume, kaj mu tožilstvo očita. »Nič ne bi. Nimam več kaj povedati,« je zamrmral vase in na njeno povabilo sedel čisto blizu nje, saj izredno slabo sliši.

Januarja lani je bil Šercer zaradi poskusa umora na zahrbten način ter posedovanja orožja in celega kupa streliva obsojen na 15 let in štiri mesece zapora, po pritožbi pa je višje sodišče maja letos sodbo razveljavilo in jo v ponovno razpravo vrnilo istemu senatu. Višji sodniki so ocenili, da je nedvomno šlo za poskus umora na zahrbten način, saj je Šercer septembra predlani v domačih Papežih na sosedo Ireno Osvald še pred sončnim vzhodom dve uri čakal v zasedi v grmovju. Nato je s puško šibrenico streljal nanjo, na srečo se ji je uspelo zateči v bližnjo hišo, poškodbe pa so bile lažje – ena šibra ji je prebila nadlaket, druga je na trebuhu pustila tricentimetrsko prasko.