Hojs in Nehammer sta na srečanju ob robu konference govorila o migracijah v regiji Zahodnega Balkana. Dogovorila sta se za testni projekt skupnega nadzora slovensko-avstrijske meje s tehničnimi sredstvi, kot so droni in kamere. S tem želijo preveriti možnost učinkovitega sodelovanja pri skupnem nadzoru meje in prenosu teh praks na migracijsko bolj obremenjeno slovensko-hrvaško mejo, so navedli na ministrstvu.

Minister je sicer na konferenci notranjih ministrov okoli 20 držav in predstavnikov EU izrazil zaskrbljenost nad razmerami na področju migracij, ki so podobne tistim leta 2015. Vse sodelujoče je pozval, da preučijo svoje azilne sisteme in izkoristijo možnosti za preprečevanje zlorab.

"Slovenija je že v preteklosti sprejela več ukrepov, zdaj jih še zaostrujemo, pripravljene so spremembe kazenske zakonodaje, spreminjamo tudi zakon o tujcih in zakon o mednarodni zaščiti, da bomo naredili postopke še bolj učinkovite," je dejal minister, so sporočili z MNZ.

Izpostavil je tudi pomembno vlogo skupne politike EU pri vračanju tujcev v tretje države. "Dejstvo, da v države izvora vrnemo le 35 odstotkov vseh, ki nimajo pravice do bivanja v EU, priča o neučinkovitosti politik na tem področju," je dejal. Pri obvladovanju migracij na območju Zahodnega Balkana je Hojs izpostavil pomembno vlogo ustreznega varovanja zunanjih meja EU.

Hojs se je ob robu konference sestal tudi z nemškim notranjim ministrom Horstom Seehoferjem. Govorila sta o predsedovanju Svetu EU, saj Nemčija in Slovenija skupaj s Portugalsko sestavljata trio predsedovanja.

Kot so navedli na MNZ, se je minister srečal tudi z direktorico Evropskega azilnega podpornega urada Nino Gregori, s katero sta razpravljala o možnostih za okrepitev sodelovanja Slovenije in agencije ter možni podpori pri učinkovitejšem izvajanju azilnih postopkov.