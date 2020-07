Skupna izjava o varnosti 5G med Slovenijo in ZDA izhaja iz zavez, ki jih je slovenska stran že sprejela v okviru EU in Nata s ciljem povečanja informacijske varnosti in zmanjšanja s tem povezanih tveganj, so sporočili z vlade.

"Izjava torej prispeva h krepitvi odpornosti omrežij 5G, še zlasti v kritični telekomunikacijski infrastrukturi. Izjava prav tako izhaja iz razumevanja, da bo le varno in stabilno omrežje 5G lahko temelj vse bolj digitaliziranega gospodarstva in družbe ter kot takšno ključno izhodišče za nadaljnji razvoj, hkrati pa tudi zagotovilo zaščite temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter varovanja zasebnosti," so dodali.

V osnutku skupne izjave, ki ga je junija pridobila STA, je navedenih več varnostnih pogojev, glede katerih naj bi se državi strinjali, da so nujni za vzpostavitev varnega omrežja 5G. Besedilo med drugim določa, da je treba natančno preveriti ponudnike in njihove dobavitelje. Pri tem je treba med drugim preveriti transparentnost njihovega lastništva, spoštovanje pravic intelektualne lastnine in ali so zavezani zakonodaji, ki zahteva transparentnost korporativnega upravljanja.

Državi bi s skupno izjavo - podobne izjave so ZDA že podpisale med drugim s Poljsko, Romunijo, Estonijo in Latvijo - prav tako izpostavili nujnost zavedanja o pomenu varnosti omrežij na ravni zveze Nato in EU.

Izjava bi lahko omejila sodelovanje kitajskega tehnološkega velikana Huawei pri vzpostavljanju omrežja 5G v Sloveniji, čeprav njegovo ime v osnutku ni omenjeno. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa si namreč že nekaj časa prizadeva tuje države odvrniti od sodelovanja s Huaweijem, ki ga med drugim obtožuje vohunjenja za kitajske oblasti.