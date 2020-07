Prebivalce je motila glasna glasba pri sosedovih. Mladoletnega ljubitelja glasbe so našli in mu zaradi kršenja javnega reda in miru izdali plačilni nalog. Okoli 23. ure pa so spet prejeli več klicev, da mladenič glasbe ni utišal. Zato so se možje postave vrnili in mu zasegli zvočnik. Toda fant in še nekaj drugih prebivalcev naselja se je odločilo, da poskušajo zaseg preprečiti. V policiste in njihove avte so začeli metati kamenje, steklenice in drugo, kar jim je prišlo pod roke, in pri tem poškodovali dve vozili. Policisti so zato uporabili prisilna sredstva – fizično silo in plinski razpršilec.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so imeli danes v postopku tri osumljence. Zoper 20-letno dekle in 15-letnika bodo vložili ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Dvainštiridesetletnega moškega, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in kršitev javnega reda in miru, pa zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo pri opravljanju nalog varnosti. Kriminalisti preiskavo nadaljujejo. Še vedno ugotavljajo identiteto desetih oseb, osumljenih napada na uradno osebo pri opravljanju nalog varnosti.