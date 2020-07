Raketo Dolgi pohod 5 s pettonskim tovorom so izstrelili ob 12.40 po lokalnem času (6.40 po srednjeevropskem) z izstrelišča Wenchang na otoku Hainan. V Marsovo orbito naj bi prispel šele februarja prihodnje leto po najmanj 55 milijonov kilometrov dolgi poti. Rover bo poskusil na planetu pristati dva ali tri mesece kasneje.

Predvidoma bo pristal na ravnem območju severno od Marsovega ekvatorja. Težek je 240 kilogramov, polni pa se prek solarnih panelov. Med drugim ima kamere, s katerimi fotografira in si pomaga pri navigaciji. S petimi instrumenti bo med drugim preučeval kamnine.

Poleg tega bo po orbiti krožilo vesoljsko plovilo, ki bo s sedmimi instrumenti prav tako preučevalo planet.

Tiskovni predstavnik misije Liu Tongjie je povedal, da bosta rover in plovilo podatke o Marsu pošiljala na Zemljo. Med drugim o morfološki in geološki sestavi planeta, njegovi notranji sestavi, podnebju ter razporeditvi vode oziroma ledu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To prvo raziskovalno misijo na Mars izvajamo v okviru mirne uporabe vesolja in za raziskovanje njegovih skrivnosti. To je njen namen. Ne gre za tekmovanje z drugimi državami," je še dejal Liu.

Srečno pot misiji je zaželel tudi vodja ameriške vesoljske agencije Nasa Jim Bridenstine. "Z današnjo izstrelitvijo je Kitajska na poti, da se pridruži skupnosti mednarodnih raziskovalcev na Marsu," je dodal na Twitterju.