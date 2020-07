ZPS je v laboratorij poslala 10 različnih izdelkov, ki pa so izdelani pri treh različnih proizvajalcih: Celjske mesnine (Hofer, Eurospin, Z'dežele), Meso Kamnik (Anton, Lidl, Mercator, Tuš) in Panvita Mir (Ave, Spar BBQ). V test so vključili tudi en izdelek, pripravljen v mesnici, a predpakiran in ponujen v hladilni vitrini (Mercator Šiška). Za kilogram so odšteli med 5,73 in 10,81 evra.

"Razlike med njimi so velike, najbolje so se odrezali prav najdražji," so danes sporočili iz ZPS.

V masi čevapčičev je bilo od 92 do 98 odstotkov mesa, razliko so predstavljali sol, začimbe in različni dodatki - bambusove in grahove vlaknine, sladkor ipd. Le dva preizkušena izdelka sta bila brez aditivov in dodatkov za povečanje prostornine ter vezavo vode.

Tudi delež svinjine in govedine se med proizvajalci razlikuje. Govedine je praviloma manj, in sicer od 30 do 46 odstotkov skupne mase izdelka, medtem ko je svinjine od 46 do 60 odstotkov.

V laboratoriju so preverjali osnovne kemijske lastnosti čevapčičev (vsebnost maščobe, soli, beljakovin in vezivnega tkiva), glede na dogodke iz preteklega leta jih je zanimalo tudi, ali proizvajalci izdelkom dodajajo žveplov dioksid (sulfite), ki v mesnih pripravkih ni dovoljen, ter prisotnost bakterij e.coli in salmonela spp., ki lahko povzročita hude prebavne težave, če meso ni dobro pečeno. Izvedli so tudi senzorično analizo in preverili označbe.

"Večini predpakiranih čevapčičev so dodani antioksidanti, kot sta askorbinska kislina (E300) in natrijev askorbat (E331), ki preprečujeta oksidacijo mesa, ki vodi v žarkost maščob in spremembo barve, nekaterim čevapčičem so bila dodana še sredstva za uravnavanje kislosti," je dejala Anja Bolha iz ZPS.