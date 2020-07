Slovensko vlado je tudi pozvala, naj spremembe medijske zakonodaje natančneje prouči. Glede razmer na področju medijev in njihovega lastništva je še dejala, da Slovenija ne bi smela slediti Madžarski.

Glede na danes predstavljano poročilo in razmere v Sloveniji je ocenila, da so nekateri trendi zaskrbljujoči. Poročilo sicer ugotavlja stagnacijo, ponekod tudi degradacijo medijskega pluralizma v Sloveniji. Glede na štiri parametre Slovenija pri dveh - temeljna zaščita in družbena vključenost - sodi med države s srednjim tveganjem, veliko tveganje pa si je Slovenija prislužila pri tržni pluralnosti in politični neodvisnosti.

V zvezi s Slovenijo je Jourova danes ponovno omenila tudi primer napadov s strani politike na Blaža Zgago v preteklosti in spomnila, da je o tem govorila s slovensko stranjo in zahtevala, da se napadi nanj prenehajo.

Slovensko ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog novel treh medijskih zakonov. Sprva zelo kratko javno obravnavo, predvideno je bilo pet dni, je nato vlada podaljšala do 5. septembra. Gre za novele zakonov o medijih, Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in STA. Predlagana sprememba medijske zakonodaje je sprožila ostre odzive opozicije, stanovskih organizacija in mednarodnih združenj.

Minister za kulturo Vasko Simoniti je v odzivu na kritike menil, da je slovenski medijski prostor izrazito nepluralen in pristranski, v pristranskosti pa naj bi prednjačil prav javni servis RTVS. Spremembe, vključene v predlog zakona o RTVS po njegovih besedah narekujejo, naj se RTVS spremeni v dinamično, tehnološko in vsebinsko dinamično institucijo, ki je kot javni servis zavezana temeljnemu profesionalizmu.

Poročilo je o medijskem pluralizmu v EU je pripravil Evropski univerzitetni inštitut (EUI) in ne predstavlja uradnega stališča Evropske komisije, je uvodoma še dejala Jourova in napovedala, da bo Evropska komisija njegove ugotovitve med drugim vključila v poročilo o vladavini prava v Evropi, ki bo predvidoma objavljeno septembra.

Glede splošnih razmer v Evropi je podpredsednica Evropske komisije še dejala, da bo Evropska komisija vse zaskrbljujoče trende na področju medijev naslovila z ustreznimi ukrepi.