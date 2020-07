Sodišče je Deya v sojenju, ki bi lahko bil eden zadnjih tovrstnih sodnih procesov, obsodilo zaradi sokrivde za 5230 umorov med drugo svetovno vojno v nacističnem koncentracijskem taborišču Stutthof blizu današnjega Gdanska na Poljskem.

V začetku sojenja oktobra lani je nekdanji nacistični paznik izrazil obžalovanje zaradi svojih dejanj. »Jasno mu je bilo, da ljudje niso bili tam, ker so zločinci, temveč zaradi antisemitskih, rasističnih in drugih razlogov. Sočustvoval je z njimi, vendar ni videl možnosti, da bi jih lahko osvobodil,« je tedaj povedal njegov odvetnik Stefan Waterkamp.

Tožilstvo je kljub temu menilo, da je »kot paznik iz vrst SS v koncentracijskem taborišču Stutthof med avgustom 1944 in aprilom 1945 verjetno tudi pomagal pri okrutnem ubijanju, še posebej judovskih zapornikov«. Označili so ga za »zobnik v nacistični morilski mašineriji«, ki je bil v celoti seznanjen z okoliščinami, tako da so lahko bili izvedeni ukazi za usmrtitve.

Obtoženi je v taborišču delal v času ukaza nacističnega vodstva o "končni rešitvi" judovskega vprašanja, ki je vodil v sistematično pobijanje internirancev v plinskih celicah, številni pa so umrli tudi zaradi lakote in bolezni, je še izpostavilo tožilstvo.

Kljub visoki starosti so mu sodili na sodišču za mladoletne v Hamburgu, ker je v koncentracijskem taborišču začel delati kot 17-letnik.